Микоз кожи представляет собой грибковое поражение, вызванное условно патогенными возбудителями рода Candida, Microsporum, Trichophyton rubrum, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton, Trichosporum beigelii, Malassezia furfur и пр. Заболевание появляется на фоне возрастных и половых изменений, обострения хронических заболеваний, нарушений эндокринной и иммунной систем. Специалисты Клиники подологии Полёт осуществляют диагностику и лечение микоза кожи на различных стадиях проявления патологии. Предварительно проводятся анализы, что позволяет точно поставить диагноз, выявить возбудителей, а затем уже оказать эффективную помощь.

Причины возникновения микоза кожи

Основной причиной заболевания являются грибковые микроорганизмы, которые через микротравмы и царапины попадают в подкожную клетчатку, всасываются слизистой оболочкой. Споры могут накапливаться в легких, постепенно ослабляя иммунитет. Предрасположенность к заражению, а также механизм течения заболевания зависит от общего состояния организма.

Появлению микоза могут предшествовать:

Перенесенные инфекционные заболевания.

Общая ослабленность иммунной системы.

Прием антибиотиков, стероидов.

Ненадлежащая гигиена.

Несбалансированное питание.

Трофические язвы и варикозное расширение вен.

ВИЧ-инфекции.

Сахарный диабет.

Важно! Современная медицина выделяет 16 разновидностей микроспорумов и 22 вида грибковых паразитов, которые представляют опасность для человека и требуют индивидуального выбора методов лечения. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Ведь установить причину патологии и выбрать метод лечения можно только после проведения диагностики в лабораторных условиях.

Виды и симптомы микоза

В зависимости от очага заражения грибок может поражать ногти, руки и ноги, стопы, волосистую часть головы, лицо, туловище, половые органы, слизистые оболочки. Соответственно, выделяют: Микоз кожи ног.

Микоз кожи рук.

Микоз кожи головы.

Микоз кожи лица.

Микоз половых органов. Каждый из видов микоза часто развиваясь быстро переходит в хроническую форму, которая считается достаточно опасной, поскольку может спровоцировать сопутствующие патологии (микиды, аллергии). На начальной стадии она часто протекает без ярко выраженных симптомов, что усложняет лечение и затрудняет диагностику. Важно! Выделяя виды микоза кожи не следует путать его с грибовидным микозом, который является Т-клеточной лимфомой, поражающей на начальной стадии кожу, а затем и внутренние органы. Микоз кожи в зависимости от вида возбудителя и степени поражения может быть глубоким и поверхностным. К первой группе относятся: криптококкоз, хромомикоз, гистоплазмоз, споротрихоз. Характеризуются инфицированием глубоких слоев кожи, что усугубляет течение заболевания и требует более длительного лечения под наблюдением специалиста.

К поверхностной форме относятся:

Кератомикозы. Проявляются в виде разноцветных лишаев с очаговым покраснением и шелушением.

Дерматомикозы. Характеризуются покраснением, шелушением и отеком поврежденных тканей.

Кандидозы. Вызваны поражением спорами дрожжевых грибков. Распространяются на разных участках тела, кроме волосистых. Появляются между пальцами, под мышками, в складках кожи.

Микозы кожи имеют схожую симптоматику:

Зуд в месте высыпания.

Очаговые покраснения, которые могут также распространяться на большие участки.

Шелушение и отслаивание частичек кожи.

Первичные симптомы усугубляются вторичными:

Выпадение волос.

Появление гнойных пузырьков.

Образование натоптышей.

Изменение цвета участков кожи до буро-фиолетового.

Повышение температуры.

Трещины на стопах.

Боль, зуд, жжение, неприятный запах стоп.

Общая усталость и болезненные ощущения.

Диагностика и лечение микоза кожи

Лечение микоза кожи головы и других участков тела проводится врачом микологом или дерматологом в несколько этапов:

Консультация. Специалист проводит осмотр, выясняет возможные причины заражения в ходе беседы с пациентом. Диагностика. Назначается ряд анализов, позволяющих исследовать под микроскопом частички кожных изменений, а также оценить общее состояние здоровья пациента. Терапия. Назначается с учетом вида грибка, места очагового поражения, стадии и длительности заболевания, состояния организма. Учитываются возраст и возможные аллергические реакции.

Лечение микоза гладкой кожи проводится медикаментозно. Терапия включает методы устранения возникших поражений, а также общего укрепления организма с целью предупреждения рецидивов и побочных эффектов. После полного курса лечения микоза кожи препаратами назначается повторное исследование на наличие грибков в организме.

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Необходимые анализы.

Непосредственно курс лечения.

Фото до и после

Как устраняется микоз гладкой кожи в нашей клинике, вы можете оценить по фото, сделанным до и после проведения лечения. В 90% случаев удается достичь результата без следов перенесенного заболевания. При несвоевременном обращении возможны осложнения, после которых остаются малозаметные рубцы и иные изменения эпидермиса. Поэтому для достижения максимальной эффективности лечения рекомендуем обращаться к специалисту при появлении первых симптомов.

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