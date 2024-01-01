Микоз кожи представляет собой грибковое поражение, вызванное условно патогенными возбудителями рода Candida, Microsporum, Trichophyton rubrum, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton, Trichosporum beigelii, Malassezia furfur и пр. Заболевание появляется на фоне возрастных и половых изменений, обострения хронических заболеваний, нарушений эндокринной и иммунной систем. Специалисты Клиники подологии Полёт осуществляют диагностику и лечение микоза кожи на различных стадиях проявления патологии. Предварительно проводятся анализы, что позволяет точно поставить диагноз, выявить возбудителей, а затем уже оказать эффективную помощь.
Причины возникновения микоза кожи
Основной причиной заболевания являются грибковые микроорганизмы, которые через микротравмы и царапины попадают в подкожную клетчатку, всасываются слизистой оболочкой. Споры могут накапливаться в легких, постепенно ослабляя иммунитет. Предрасположенность к заражению, а также механизм течения заболевания зависит от общего состояния организма.
Появлению микоза могут предшествовать:
- Перенесенные инфекционные заболевания.
- Общая ослабленность иммунной системы.
- Прием антибиотиков, стероидов.
- Ненадлежащая гигиена.
- Несбалансированное питание.
- Трофические язвы и варикозное расширение вен.
- ВИЧ-инфекции.
- Сахарный диабет.
Важно! Современная медицина выделяет 16 разновидностей микроспорумов и 22 вида грибковых паразитов, которые представляют опасность для человека и требуют индивидуального выбора методов лечения. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Ведь установить причину патологии и выбрать метод лечения можно только после проведения диагностики в лабораторных условиях.
Виды и симптомы микоза
В зависимости от очага заражения грибок может поражать ногти, руки и ноги, стопы, волосистую часть головы, лицо, туловище, половые органы, слизистые оболочки. Соответственно, выделяют:
- Микоз кожи ног.
- Микоз кожи рук.
- Микоз кожи головы.
- Микоз кожи лица.
- Микоз половых органов.
Каждый из видов микоза часто развиваясь быстро переходит в хроническую форму, которая считается достаточно опасной, поскольку может спровоцировать сопутствующие патологии (микиды, аллергии). На начальной стадии она часто протекает без ярко выраженных симптомов, что усложняет лечение и затрудняет диагностику.
Важно! Выделяя виды микоза кожи не следует путать его с грибовидным микозом, который является Т-клеточной лимфомой, поражающей на начальной стадии кожу, а затем и внутренние органы. Микоз кожи в зависимости от вида возбудителя и степени поражения может быть глубоким и поверхностным. К первой группе относятся: криптококкоз, хромомикоз, гистоплазмоз, споротрихоз. Характеризуются инфицированием глубоких слоев кожи, что усугубляет течение заболевания и требует более длительного лечения под наблюдением специалиста.
К поверхностной форме относятся:
- Кератомикозы. Проявляются в виде разноцветных лишаев с очаговым покраснением и шелушением.
- Дерматомикозы. Характеризуются покраснением, шелушением и отеком поврежденных тканей.
- Кандидозы. Вызваны поражением спорами дрожжевых грибков. Распространяются на разных участках тела, кроме волосистых. Появляются между пальцами, под мышками, в складках кожи.
Микозы кожи имеют схожую симптоматику:
- Зуд в месте высыпания.
- Очаговые покраснения, которые могут также распространяться на большие участки.
- Шелушение и отслаивание частичек кожи.
Первичные симптомы усугубляются вторичными:
- Выпадение волос.
- Появление гнойных пузырьков.
- Образование натоптышей.
- Изменение цвета участков кожи до буро-фиолетового.
- Повышение температуры.
- Трещины на стопах.
- Боль, зуд, жжение, неприятный запах стоп.
- Общая усталость и болезненные ощущения.
Диагностика и лечение микоза кожи
Лечение микоза кожи головы и других участков тела проводится врачом микологом или дерматологом в несколько этапов:
- Консультация. Специалист проводит осмотр, выясняет возможные причины заражения в ходе беседы с пациентом.
- Диагностика. Назначается ряд анализов, позволяющих исследовать под микроскопом частички кожных изменений, а также оценить общее состояние здоровья пациента.
- Терапия. Назначается с учетом вида грибка, места очагового поражения, стадии и длительности заболевания, состояния организма. Учитываются возраст и возможные аллергические реакции.
Лечение микоза гладкой кожи проводится медикаментозно. Терапия включает методы устранения возникших поражений, а также общего укрепления организма с целью предупреждения рецидивов и побочных эффектов. После полного курса лечения микоза кожи препаратами назначается повторное исследование на наличие грибков в организме.
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- Услуги дерматолога или миколога (консультация первичная и повторная).
- Необходимые анализы.
- Непосредственно курс лечения.
Фото до и после
Как устраняется микоз гладкой кожи в нашей клинике, вы можете оценить по фото, сделанным до и после проведения лечения. В 90% случаев удается достичь результата без следов перенесенного заболевания. При несвоевременном обращении возможны осложнения, после которых остаются малозаметные рубцы и иные изменения эпидермиса. Поэтому для достижения максимальной эффективности лечения рекомендуем обращаться к специалисту при появлении первых симптомов.
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