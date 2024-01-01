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Микоз кожи

Микоз кожи представляет собой грибковое поражение, вызванное условно патогенными возбудителями рода Candida, Microsporum, Trichophyton rubrum, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton, Trichosporum beigelii, Malassezia furfur и пр. Заболевание появляется на фоне возрастных и половых изменений, обострения хронических заболеваний, нарушений эндокринной и иммунной систем. Специалисты Клиники подологии Полёт осуществляют диагностику и лечение микоза кожи на различных стадиях проявления патологии. Предварительно проводятся анализы, что позволяет точно поставить диагноз, выявить возбудителей, а затем уже оказать эффективную помощь.

Причины возникновения микоза кожи

Основной причиной заболевания являются грибковые микроорганизмы, которые через микротравмы и царапины попадают в подкожную клетчатку, всасываются слизистой оболочкой. Споры могут накапливаться в легких, постепенно ослабляя иммунитет. Предрасположенность к заражению, а также механизм течения заболевания зависит от общего состояния организма.

Появлению микоза могут предшествовать:

  • Перенесенные инфекционные заболевания.
  • Общая ослабленность иммунной системы.
  • Прием антибиотиков, стероидов.
  • Ненадлежащая гигиена.
  • Несбалансированное питание.
  • Трофические язвы и варикозное расширение вен.
  • ВИЧ-инфекции.
  • Сахарный диабет.

Важно! Современная медицина выделяет 16 разновидностей микроспорумов и 22 вида грибковых паразитов, которые представляют опасность для человека и требуют индивидуального выбора методов лечения. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Ведь установить причину патологии и выбрать метод лечения можно только после проведения диагностики в лабораторных условиях.

Виды и симптомы микоза

Микоз кожи - лечение в Москве

В зависимости от очага заражения грибок может поражать ногти, руки и ноги, стопы, волосистую часть головы, лицо, туловище, половые органы, слизистые оболочки. Соответственно, выделяют:

  • Микоз кожи ног.
  • Микоз кожи рук.
  • Микоз кожи головы.
  • Микоз кожи лица.
  • Микоз половых органов.

Каждый из видов микоза часто развиваясь быстро переходит в хроническую форму, которая считается достаточно опасной, поскольку может спровоцировать сопутствующие патологии (микиды, аллергии). На начальной стадии она часто протекает без ярко выраженных симптомов, что усложняет лечение и затрудняет диагностику.

Важно! Выделяя виды микоза кожи не следует путать его с грибовидным микозом, который является Т-клеточной лимфомой, поражающей на начальной стадии кожу, а затем и внутренние органы. Микоз кожи в зависимости от вида возбудителя и степени поражения может быть глубоким и поверхностным. К первой группе относятся: криптококкоз, хромомикоз, гистоплазмоз, споротрихоз. Характеризуются инфицированием глубоких слоев кожи, что усугубляет течение заболевания и требует более длительного лечения под наблюдением специалиста.

К поверхностной форме относятся:

  • Кератомикозы. Проявляются в виде разноцветных лишаев с очаговым покраснением и шелушением.
  • Дерматомикозы. Характеризуются покраснением, шелушением и отеком поврежденных тканей.
  • Кандидозы. Вызваны поражением спорами дрожжевых грибков. Распространяются на разных участках тела, кроме волосистых. Появляются между пальцами, под мышками, в складках кожи.

Микозы кожи имеют схожую симптоматику:

  • Зуд в месте высыпания.
  • Очаговые покраснения, которые могут также распространяться на большие участки.
  • Шелушение и отслаивание частичек кожи.

Первичные симптомы усугубляются вторичными:

  • Выпадение волос.
  • Появление гнойных пузырьков.
  • Образование натоптышей.
  • Изменение цвета участков кожи до буро-фиолетового.
  • Повышение температуры.
  • Трещины на стопах.
  • Боль, зуд, жжение, неприятный запах стоп.
  • Общая усталость и болезненные ощущения.

Диагностика и лечение микоза кожи

Лечение микоза кожи головы и других участков тела проводится врачом микологом или дерматологом в несколько этапов:

  1. Консультация. Специалист проводит осмотр, выясняет возможные причины заражения в ходе беседы с пациентом.
  2. Диагностика. Назначается ряд анализов, позволяющих исследовать под микроскопом частички кожных изменений, а также оценить общее состояние здоровья пациента.
  3. Терапия. Назначается с учетом вида грибка, места очагового поражения, стадии и длительности заболевания, состояния организма. Учитываются возраст и возможные аллергические реакции.

Лечение микоза гладкой кожи проводится медикаментозно. Терапия включает методы устранения возникших поражений, а также общего укрепления организма с целью предупреждения рецидивов и побочных эффектов. После полного курса лечения микоза кожи препаратами назначается повторное исследование на наличие грибков в организме.

Преимущества лечения в Клинике подологии Полёт

Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что вам будут предоставлены медицинские услуги высокого уровня. Ведь у нас:

  • Доступные цены. В прайсе указаны цены на все виды оказываемых услуг. Окончательный расчет стоимости производится после постановки диагноза, выбора необходимых видов анализов и комплекса оказания помощи пациенту.
  • Опытные специалисты. Вы попадаете на прием к дипломированным профильным специалистам, которые смогут поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.
  • Надлежащие условия диагностики и лечения. Анализы проводятся в специально оборудованных лабораториях. Для комфорта пациентов обустроены современные кабинеты.
  • Индивидуальный подход. Все методы оказания помощи пациенту выбираются с учетом индивидуальных особенностей организма, перенесенных заболеваний, наличия хронических патологий.
  • Конфиденциальность. Мы не разглашаем информацию о своих пациентах. Все процедуры проводятся с соблюдением врачебной этики.

Стоимость лечения

Лечение микоза стоп в Москве в Клинике подологии Полёт

Основные цены на лечение микоза кожи в нашей клинике указаны в прайсе. В общую стоимость будут включены:

  • Услуги дерматолога или миколога (консультация первичная и повторная).
  • Необходимые анализы.
  • Непосредственно курс лечения.

Фото до и после

Как устраняется микоз гладкой кожи в нашей клинике, вы можете оценить по фото, сделанным до и после проведения лечения. В 90% случаев удается достичь результата без следов перенесенного заболевания. При несвоевременном обращении возможны осложнения, после которых остаются малозаметные рубцы и иные изменения эпидермиса. Поэтому для достижения максимальной эффективности лечения рекомендуем обращаться к специалисту при появлении первых симптомов.

Мы ждем ваши вопросы по телефону в Москве +7 (495) 640-68-10. Для записи на прием к дерматологу оставьте заявку на сайте.

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Фото до и после лечения

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Малькова Дарья ВикторовнаДерматовенеролог, косметолог, трихолог, стаж – 3 годаЗаписаться на приемКарточка специалиста

Оборудование

Цены на лечение микоза кожи

Консультативный прием специалистов

  • Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (первичный)
    5000 руб.
  • Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (повторный)
    3500 руб.

Фотодинамическая терапия (ФДТ)

  • Фотодезинфекция раны локальная антибактериальная системой «PACT» (1 зона) — I/II степень
    3000/4000 руб.
  • Фотодинамическая терапия «REVIXAN» локальная (1 зона, 1 процедура) — I/II степень
    6000/12500 руб.
  • Фотодинамическая терапия «REVIXAN» локальная (1 зона, курс 5 процедур). I/II степень
    27500/53000 руб.
  • Фотодинамическая терапия «REVIXAN» локальная (1 зона, курс 10 процедур). I/II степень
    52000/98000 руб.

Лазерная обработка с применением аппарата PinPointe FootLaser

  • Лазерная обработка при микозе с применением аппарата PinPointe I/II степень (1 ед. 1 сеанс)
    3500/4500 руб.

Гигиена стоп

  • Обработка трещин (1 ед.) — I/II/III/IV степень
    11000/15900/19800/26000 руб.

Диагностические исследования

  • Микроскопическое исследование (забор материала, оформление и проведение исследования)
    2300 руб.

Дополнительные услуги и процедуры

  • Дезинфекция обуви (аппаратная гигиеническая) системой KLENZ Desi Deo Uno (1 пара)
    2200 руб.

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Грибок ногтей Лечение гипергидроза Микроскопические исследования Себорейный дерматит
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Часто задаваемые вопросы

01. В чем отличие воздействия на грибок прибором ПАКТ и лазером PinPoint Foot Laser?

1. PACT MED разрушает клеточные мембраны грибов, останавливая их дальнейшее размножение. Этот метод применяют не только при грибковой инфекции, но и при бактериальном поражении ногтевых пластин, спровоцированном присоединением вторичной инфекции на фоне травм, хронических дерматозов. Основные направления использования лазера PinPoint Foot Laser, помимо обработки онихомикоза, включают в себя ониходистрофию и вирусные бородавки.

2. PinPoint Foot Laser является методом, который, в отличие от PACT MED, помогает бороться не только с инфекцией, но и улучшает трофику и питание ногтевой пластины за счёт воздействия на сосудистую систему ногтевого органа.

3. PinPoint Foot Laser в отличие от PACT MED, уничтожает как активную грибковую форму - мицелий, так и споры гриба.

4. Обе процедуры проводятся быстро и безболезненно, а решение о применении того или другого метода принимает специалист, исходя из особенностей течения онихомикоза, сопутствующих патологий и явной необходимости.

02. За какое время можно до конца вылечить грибок ногтей, есть ли способ ускорить это как-то?

Грибок ногтей, или онихомикоз – инфекционное заболевание ногтевых пластин грибковой этиологии, вызываемое дерматомицетами, дрожжевыми или плесневыми грибами, которое затрагивает любой компонент ногтевого комплекса, включая ростковую зону, ложе или непосредственно саму пластину. Во всех странах мира это одно из наиболее распространенных заболеваний кожи и ее придатков. Заболевание может сопровождаться дискомфортом, изменением внешнего вида ногтей, что в ряде случаев приводит к серьезным физическим и профессиональным ограничениям, беспокойству пациентов эстетически, а также снижает их качество жизни. Увеличивают вероятность развития онихомикоза такие заболевания как плоскостопие, варикозное расширение вен нижних конечностей, гипергидроз (повышенная потливость стоп). Излишняя сухость кожного покрова, развивающаяся вследствие эндокринных нарушений (гипотиреоз, сахарный диабет) либо как естественное состояние в старческом возрасте тоже создает благоприятную среду для развития заболевания.

Диагностика онихомикоза:

- клиническая картина, анамнестические данные (изменение ногтевых пластин)

- микроскопическое исследование (исследование влажного препарата в гидроксиде калия)

- культуральное исследование (посев с идентификацией возбудителя).

Лечение онихомикоза возможно в любое время проявления заболевания, но наиболее быстро и эффективно лечение с минимальным поражением и видоизменением ногтевой пластины. Основной метод лечения онихомикоза заключается в комплексном назначении препаратов, как системных (в форме таблеток во внутрь), так и наружных средств (растворов, капель). Тактика ведения пациента зависит от площади поражения и длительности видоизменения ногтевых пластин. Улучшить показатели лечения может дополнительное использование лазерной обработки ногтевых пластин, что способствует не только противогрибковому эффекту, но и улучшения трофики ногтей с их скорейшим восстановлением. Топическое (местное) нанесение антигрибковых лаков, содержащих циклопирокс 8% или аморолфин 5%, так же может способствовать скорейшему избавлению от грибковой инфекции, в качестве дополнительного средства к пероральным препаратам, особенно при резистентной инфекции.

03. Какие методы лечения грибка ногтей вы используете, только чистите ногти или что-то еще делаете, кроме таблеток?

В нашей клинике при лечении грибка ногтей используется комплексный подход терапии, который включает в себя применение наружных и/или системных противогрибковых препаратов, подологические процедуры и физиотерапевтическое лечение.

Наружные и системные противогрибковые средства назначаются врачом дерматологом по результату лабораторного исследования с учетом клинической картины заболевания, анамнестических данных, сопутствующих заболеваний и возраста пациента.

Комплекс подологических мероприятий включает в себя чистку измененных ногтевых пластин с удалением инфицированной ткани. При наличии кожных проблем параллельно очищается пространство между пальцами и кожа стоп, обрабатываются трещины, удаляется очаги гиперкератоза, которые также могут содержать грибковые элементы. В данной ситуации лечение проводится с использованием специальных подологических средств, деликатно отшелушивающих огрубевшую кожу.

После обработки ногтевых пластин проводится физиотерапевтическое лечение PACT или лазерная обработка на аппарате PinPointe FootLaser:

- Фотодинамическая обработка PACT Med. Это абсолютно безболезненная процедура, включающая в себя нанесение на пораженные ногти специального фотосенсибилизирующего геля. После 10-минутной экспозиции он активируется при помощи РАСТ-излучателя. Продолжительность сеанса, обеспечивающего глубокую дезинфекцию ногтевой пластины, составляет 10 минут.

- PinPointe FootLaser: Обработка проводится после чистки ногтевой пластины, процедура безболезненная занимает несколько минут. Попадая в ткани, лазерный луч нагревает их и вызывает гибель элементов гриба во всей толще обрабатываемых тканей. Аппарат PinPointe создавался таким образом, чтобы тепловая энергия могла попадать во все участки ногтевой пластины и оставалась при этом максимально губительной для грибков.

04. Каковы причины образования трещины между пальцев стоп и постоянного состояния опрелости? Как проводится лечение данной патологии? Возможно ли это предотвратить?

Данная проблема связана с повышенным потоотделением (гипергидрозом) или микозом кожи в межпальчиковых пространствах:

  • если причиной является гипергидроз, то постоянная влажность в межпальцевых пространствах и плохая их вентиляция приводят к набуханию кожи и ее отторжению.
  • если причиной является микоз (грибок кожи), то отличительными признаками становятся сильный зуд между пальцев, специфический резкий запах.

В обоих случаях появляются эрозии, трещины, достаточно болезненные при ходьбе. Кроме того, микроорганизмами может быть вызван воспалительный процесс.

В первом случае справиться с этой проблемой в нашей клинике Клинике Подологии помогает индивидуальный подбор специализированных подологических средств по уходу в домашних условиях таких ведущих производителей в области подологии, как «Akileine», «Suda», «Gehwol», «Peclavus», в крайних случаях проводятся инъекции препаратов, содержащих ботулотоксин (ботокс, Диспорт).

Во втором случае, если причиной является микоз, специалист Клиники Подологии после первичного осмотра и составления анамнеза назначит соответствующее лечение. При соблюдении этих рекомендаций вы в кратчайшие сроки почувствуете улучшение вашего состояния.

Предотвратить данную патологию возможно путем профилактирования появления трещин между пальцами. С этой целью при наличии гипергидроза необходимо носить легкую, проветриваемую обувь (если зимой, то без меха), менять уличную обувь на офисную на работе, использовать антиперспиранты для стоп.

Во избежание присоединения грибковой инфекции использовать профилактические средства содержащие клотримазол при посещении SPA и фитнес-центров, салонов красоты, кабинетов педикюра при банях и массажных салонах, а также при тесном контакте с источником инфекции, например, у одного из членов семьи наблюдается присутствие онихомикоза (грибка ногтей).

05. Можно ли гарантированно вылечить микоз (грибок)? Ведь я лечился много раз и без эффекта.

Правильно подобранное лечение в 95% случаев излечивает от микоза. Скорее всего, назначенная вам терапия была неадекватна.

06. Почему желтеют ногти на руках?

Выраженную желтизну ногтей на руках не стоит воспринимать как всего лишь косметический недостаток, который можно исправить нанесением непрозрачного маникюрного лака. Если ногтевые пластины заметно поменяли цвет, обратите внимание на собственное здоровье. Рассмотрим распространенные причины пожелтения ногтей на руках.

Причина: заболевания внутренних органов

Грибок ногтей рук (онихомикоз) приводит к потемнению ногтевых пластин, их избыточной ломкости, зуду и шелушению кожи пальцев. Желтизна также может рассматриваться как симптом заболеваний печени и желчного пузыря. Также потемнение ногтевых пластин наблюдают у себя люди, у которых нарушено кровоснабжение кистей рук, что наблюдается при болезни Рейно, атеросклерозе. В таком случае желтизна сочетается с повышенной хрупкостью ногтей. Онихогрифоз – еще одна распространенная причина. Это заболевание, сопровождающееся деформацией и потемнением ногтевых пластин, за счет чего последние приобретают вид птичьих когтей. Пожелтение и онихолизис (полное отслаивание) часто отмечаются при псориазе.

Продолжительный прием антибиотиков и авитаминоз также могут привести к резкому ухудшению состояния ногтей.

Другие причины

В большинстве случаев пожелтение ногтей на руках связывают с:

  • неправильным уходом;

  • игнорированием защиты кистей от пагубного воздействия агрессивной бытовой химии;

  • курением.

Ногтевые пластины истончаются и меняют цвет при постоянном контакте с формальдегидами, содержащимися в некачественных маникюрных лаках, ацетоне, хлорсодержащих средствах для чистки сантехники, уборки и т.д. Что касается курения, оно тоже провоцирует заметное пожелтение ногтей и кожи пальцев. Это связано с наружным воздействием никотинового дыма.

Как вернуть ногтям нормальный цвет?

В первую очередь нужно разобраться в истинных причинах потемнения ногтевых пластин. Если изменение оттенка связано со слишком частым окрашиванием ногтей и использованием ацетона, постарайтесь всегда наносить восстанавливающую базу под маникюрный лак. При работе с бытовой химией обязательно защищайте руки латексными перчатками. Избавиться от желтизны помогут специальные средства для ухода за ногтями, содержащие питательные компоненты и неагрессивные отбеливающие вещества.

Если вы следуете приведенным выше рекомендациям, а состояние ногтей не улучшается, не занимайтесь самолечением и не экспериментируйте с народными средствами. Обращайтесь к опытному врачу подологу, который проявит индивидуальный подход к вашей проблеме.

07. Можно ли вылечить грибок ногтей йодом?

Лечение данным средством не только не желательно, но и может быть опасно для пациента. Эффективность йода против патогенных грибов не доказана клиническими исследованиями. Во время использования могут возникнуть побочные явления в виде контактного дерматита. Также нанесение таких доз йода на кожный покров противопоказано при повышенной чувствительности к данному препарату, при заболеваниях щитовидной железы (тиреотоксикоз).

08. Принимаете ли вы пациентов со многими запущенными проблемами стоп?

Клиника подологии занимается различными проблемами кожи стоп. В клинике имеется развернутый штат врачей, включающий дерматологов, подологов, ортопеда и хирурга. В случае выраженности каких-то процессов и длительности их течения, а также отягощенности соматического статуса больного, решение о ведение пациента принимается врачами совместно.

Из наиболее частых патологий на приеме обычно встречается: запущенная грибковая инфекция стоп с 20-ти летним анамнезом, вирусные бородавки кожи различной локализации с вариабельным временным промежутком, а также различные патологии стоп связанные с длительным течением сахарного диабета в анамнезе.

В случае выраженных соматических заболеваний или возрастных ограничений пациента к тем или иным процедурам, могут быть предложены различные манипуляции, в том числе медицинский педикюр, поддерживающего характера.

На первичной консультации врач оценивают жалобы, а также клиническую картину, исходя из которых и принимается решение о дальнейшем ведении пациента. Кроме того, в процессе работы пациенту могут быть рекомендованы определенные лабораторные исследования, что помогает контролировать выбранный метод лечения.

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